Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Сотни YouTube-каналов и тысячи видеозаписей были удалены компанией Google в связи с военной операцией России, происходящей на территории Украины. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба компании в официальном блоге.

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Руководство Google поясняет, что компания сохраняет бдительность в отношении ложной информации и по этой причине удалила сотни YouTube-каналов и тысячи видеозаписей, нарушающих политику Google.

«На YouTube мы размещаем видео из надёжных источников новостей и прилагаем все усилия, чтобы удалять контент, нарушающий нашу политику», — отмечается в заявлении Google.

Кроме того, компания отметила, что блокирует и рекламу, связанную с происходящим на Украине, создатели которой пытаются использовать ситуацию в своих целях. Уточняется, что сотрудники компании отслеживают нежелательный контент в круглосуточном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Госдуме назвали бессмысленной мерой возможное отключение России от глобальной сети интернет.

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