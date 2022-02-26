Москва, , 07:27 — REGNUM Сергей Никифоров — пресс-секретарь Владимира Зеленского — заявил, что Киев согласен на предложение президента России Владимира Путина провести переговоры с целью «прекращения огня и о мире».

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«Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса», — передает его слова УНИАН.

Ранее Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. После этого Путин счел возможным направить на переговоры с украинской делегацией представителей своей администрации, Минобороны, МИД.