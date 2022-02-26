Вашингтон, 26 февраля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody's поместило рейтинги России и Украины на пересмотр с возможностью понижения. Об этом сообщается на сайте организации.

Minval.az Агентство Moody's

Агентство установило рейтинг России на уровне «Ваа3», а рейтинг Украины — на уровне «В3». Такое решение принято в связи ситуацией вокруг специальной операцией российских военных.

Отмечается, что сложившаяся ситуация влечет значительное усиление геополитических рисков, в том числе создает угрозу принятия новых станций против России, которые могут повлиять на погашение суверенного долга РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и местной валюте с уровня «B» до «B-», а агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта страны с «B» до «CCC» в иностранной валюте.