Москва, , 07:19 — REGNUM Сотрудничество Европейского космического агентства (ЕКА) с Россией по гражданским программам в космосе будет продолжено, заявил генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Европейское космическое агентство (ЕКА) European Space Agency

Ашбахер отметил, что сотрудничество продолжается по всем программам, включая Международную космическую станцию и миссию по исследованию Марса «ЭкзоМарс».

"Несмотря на текущий конфликт, сотрудничество в гражданском космосе остаётся связующим звеном между нами… Мы продолжаем следить за развитием ситуации», — подытожил глава ЕКА.

Запуск российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» запланирован на осень 2022 года. В состав миссии входят перелётный и десантный модули, российская посадочная платформа «Козачок» и марсоход ESA «Розалинд Франклин».

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