Иранский представитель считает Запад ответственным за войны и кризисы
Тегеран, 26 февраля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. 25 февраля секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (СНБ) Али Шамхани заявил, что Запад несет прямую ответственность за войны и кризисы в мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
«Нет ничего более ненавистного, чем война, но когда Запад стремится нанести удар по национальной безопасности наций различными способами, он фактически несет прямую ответственность за войны и кризисы, которые формируются для того, чтобы противостоять западному плану», — написал Шамхани в своем аккаунте в Twitter.
Ранее пресс-секретарь правительства Ирана Али Бахадори-Яхроми заявил, что опасения по поводу безопасности в связи с растущим и провокационным расширением НАТО на Восток понятны для всех независимых государств, выступающих против доминирования США.
Он отметил, что для прекращения конфликтов необходимо соблюдать международные и гуманитарные права, а также полагаться на диалог и дипломатию.