Тегеран, 26 февраля, 2022, 07:28 — ИА Регнум. 25 февраля секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (СНБ) Али Шамхани заявил, что Запад несет прямую ответственность за войны и кризисы в мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Tasnim News Agency Али Шамхани

«Нет ничего более ненавистного, чем война, но когда Запад стремится нанести удар по национальной безопасности наций различными способами, он фактически несет прямую ответственность за войны и кризисы, которые формируются для того, чтобы противостоять западному плану», — написал Шамхани в своем аккаунте в Twitter.

Ранее пресс-секретарь правительства Ирана Али Бахадори-Яхроми заявил, что опасения по поводу безопасности в связи с растущим и провокационным расширением НАТО на Восток понятны для всех независимых государств, выступающих против доминирования США.

Он отметил, что для прекращения конфликтов необходимо соблюдать международные и гуманитарные права, а также полагаться на диалог и дипломатию.