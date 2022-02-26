Тегеран, 26 февраля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. 25 февраля торговый атташе Ирана в Пакистане заявил, что в последние годы была создана подходящая атмосфера для развития торговых связей, а также использования совместных экономических возможностей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Хоссейн Амини выразил эти взгляды во время интервью IRNA в кулуарах 3-й Международной выставки потребительских товаров в Карачи.

«К счастью, обе страны продвигаются вперед с позитивным взглядом и конструктивным подходом к развитию торговых связей и использованию возможностей друг друга», — отметил он.

Ссылаясь на недавнее заседание ирано-пакистанского совместного торгового комитета в Тегеране и будущий план проведения заседания совместной экономической комиссии в Исламабаде, он подчеркнул, что экономики Ирана и Пакистана «дополняют друг друга, поэтому, помимо некоторых технических вопросов, страны полны решимости использовать более эффективные решения для поддержки деловых кругов и расширения двусторонней торговли».

Амини заявил, что повышение осведомленности иранских и пакистанских бизнесменов и деловых кругов о возможностях друг друга в различных областях является одним из эффективных способов содействия расширению экономических взаимодействий, и в этом плане проведение торговых выставок может сыграть эффективную роль.