Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Минобороны США хотело бы обсудить с Россией возможность создания канала связи для координации полетов над Украиной, передает CNN.

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«…Чтобы уведомлять друг друга о потенциальных воздушных операциях. Официальные лица предвидят, что в ближайшие дни и недели может возникнуть потребность в таком механизме», — отмечается в сообщении.

В настоящее время США формулируют свое предложение, пока же самолеты НАТО над Украиной не летают.

Ранее российский лидер Владимир Путин в обращении к гражданам России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.