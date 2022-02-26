Мелитополь, Украина, , 07:16 — REGNUM Жители украинского Мелитополя приветствовали российских военнослужащих, вошедших в город без сопротивления, цветами и красными флагами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что вечером 25 февраля Вооруженные силы России высадили морской десант у населенного пункта Азовское. Оттуда подразделения совершили марш до Мелитополя и вошли в город без сопротивления украинских боевиков. Отмечается, что во время передвижения по городу российских военных жители Мелитополя приветствовали цветами, а некоторые горожане выходили на улицу с красными флагами.

В Минобороны России уточнили, что российские войска вывели из строя 221 военный объект в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Подчеркивается, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно точечно и только по военным объектам, чтобы избежать потерь среди мирного населения и повреждений гражданской инфраструктуры.