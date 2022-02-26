Тегеран, , 07:19 — REGNUM 25 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан призвал Венгрию помочь облегчить процесс транспортировки иранцев, проживающих в Украине, на родину. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан En.mfa.ir

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Амирабдоллахиан сделал эти замечания во время телефонного разговора со своим венгерским коллегой Петером Сийярто по поводу украинского кризиса.

По телефону министр иностранных дел Ирана выразил обеспокоенность по поводу мер, принятых Организацией Североатлантического договора (НАТО) для создания кризиса в Восточной Европе.

Далее Амирабдоллахиан подчеркнул важность поддержки политических путей решения украинского кризиса. Затем он попросил помочь перевезти граждан Ирана, проживающих в Украине, на родину через венгерскую землю.

Со своей стороны, министр иностранных дел Венгрии заявил, что его страна приложит все усилия для отслеживания перемещения граждан Ирана через свою территорию. «Кроме того, Венгрия отдаст надлежащие распоряжения для содействия возвращению иранских граждан», — отметил Сийярто.

Сийярто подчеркнул необходимость использования дипломатического решения кризиса и выразил надежду, что кризис будет разрешен в кратчайшие сроки.