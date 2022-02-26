Тегеран, , 07:57 — REGNUM 25 февраля представитель правительства Ирана заявил, что для прекращения конфликтов необходимо соблюдать международные гуманитарные права, а также полагаться на диалог и дипломатию. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Али Бахадори-Яхроми сделал замечания в твиттере.

«Опасения по поводу безопасности в связи с растущим и провокационным расширением НАТО на Восток понятны для всех независимых государств, выступающих против доминирования США», — написал пресс-секретарь.

Он также отметил, что для прекращения конфликтов необходимо соблюдать международные гуманитарные права, а также полагаться на диалог и дипломатию.

Ранее иранский президент Ибрагим Раиси заявил, что расширение НАТО представляет серьезную угрозу стабильности и безопасности независимых стран в различных областях.