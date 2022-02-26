Тегеран, , 07:34 — REGNUM 25 февраля министр экономики и финансов Ирана заявил, что экспорт иранской нефти за последние пять месяцев вырос на 40 процентов, несмотря на санкции против страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Дальнейший рост все ещё может быть достигнут, пока антииранские санкции США не отменены, а переговоры в Вене не достигли определенного результата», — заявил Эхсан Хандузи в интервью иранскому арабскому новостному каналу Al Alam.

«Американские официальные лица признали свое поражение в политике максимального давления на Иран», — отметил министр.

Во время интервью Хандузи сообщил, что новое правительство Ирана, вступившее в должность в августе 2021 года, вновь отмечает важность участия в рынках нефти и газа.

Ссылаясь на введение новых экономических санкций США против Ирана за последние три года, которые привели к снижению экономических показателей страны, министр финансов заявил, что пандемия коронавируса, рост цен и инфляция в конечном итоге сильно повлияли на снижение экономического роста.

Он выразил надежду, что планы нового правительства Ирана улучшат экономику страны.