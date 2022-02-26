Тегеран, 26 февраля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. 25 февраля министр экономики и финансов Ирана заявил, что экспорт иранской нефти за последние пять месяцев вырос на 40 процентов, несмотря на санкции против страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Дальнейший рост все ещё может быть достигнут, пока антииранские санкции США не отменены, а переговоры в Вене не достигли определенного результата», — заявил Эхсан Хандузи в интервью иранскому арабскому новостному каналу Al Alam.

«Американские официальные лица признали свое поражение в политике максимального давления на Иран», — отметил министр.

Во время интервью Хандузи сообщил, что новое правительство Ирана, вступившее в должность в августе 2021 года, вновь отмечает важность участия в рынках нефти и газа.

Ссылаясь на введение новых экономических санкций США против Ирана за последние три года, которые привели к снижению экономических показателей страны, министр финансов заявил, что пандемия коронавируса, рост цен и инфляция в конечном итоге сильно повлияли на снижение экономического роста.

Он выразил надежду, что планы нового правительства Ирана улучшат экономику страны.