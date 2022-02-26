Москва, , 07:07 — REGNUM Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелого заболевания COVID-19, вызванных штаммом коронавируса «Омикрон», составляет порядка 89%. Об этом заявил Александр Гинцбург — директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Последние данные, что эффективность «Спутника V» по отношению к тем вариантам «Омикрона», которые … у нас циркулируют. Если человек был провакцинирован «Спутником V», защита от госпитализации и тяжелых случаев составляет порядка 89%, а если он пробустирован, то порядка 93−94%», — передает его слов РИА Новости.

Он отметил, что защита от заражения не очень высокая, порядка 56%. Повысить этот показатель должна назальная форма вакцина, добавил он.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты.