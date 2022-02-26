Тегеран, , 07:08 — REGNUM 25 февраля иранский нападающий Мехди Тареми, блестяще сыграв в матче «Порту» против «Лацио», был включен в список кандидатов на звание игрока недели в Лиге Европы УЕФА. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Футбольный клуб «Порту» © Антон Зайцев. soccer.ru

Мехди Тареми оказался одним из ключевых игроков, кто помог ФК Порту выйти в 1/8 финала.

Он получил желтую карточку за симуляцию. Однако, взглянув на монитор на поле, судья объявил пенальти в пользу «Порту». В итоге Тареми реализовал пенальти.

В очередной раз, на 68-й минуте, смертоносный иранский нападающий блистал, передав идеальный голевой пас своему товарищу по команде Матеусу Урибе, который забил второй гол для своей команды.

Лацио также забил два гола (Чиро Иммобиле 19', Данило Катальди 90+5') в матче, который завершился со счетом 2:2.