Москва, , 07:05 — REGNUM Бесконтрольная раздача властями боевого оружия населению на Украине может закончиться бойней. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова 25 февраля в программе «Большая игра» в эфире Первого канала.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам Захаровой, поступающая информация о происходящем на территории, подконтрольной Киеву, напоминают «сводки из дурдома». Комментируя фактически бесконтрольную раздачу населению оружия в Киеве, Захарова выразила опасения, что ситуация может окончиться бойней.

«Раздача оружия — это просто конец. Что следующее, выпустят из тюрем заключённых? Чтобы уже закончилось просто бойней», — сказала официальный представитель МИД России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявила официальный представитель МИД России Захарова, российские военные готовы обеспечить безопасность сотрудников миссий ООН и ОБСЕ на Украине.

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