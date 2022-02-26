Тегеран, 26 февраля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. 25 февраля в пакистанском портовом городе Карачи стартовала 3-я Международная выставка потребительских товаров с участием восьми компаний из Исламской Республики Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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На мероприятии присутствовали генеральный консул Ирана в Карачи Хасан Нуриан, председатель Ассоциации производителей и экспортеров одежды Пакистана Шафик-ур-Рехман, генеральный советник Индонезии и руководители известных отечественных и зарубежных промышленных компаний.

Иранские компании демонстрируют на мероприятии бытовую технику, кондитерские изделия, мыло и моющие средства, а также медицинское оборудование.

Стоит отметить, что в Международной выставке потребительских товаров в Карачи принимают участие несколько иностранных и отечественных производителей, инвесторов и компаний, в дополнение к компаниям из Исламской Республики Иран.

Выставка предлагает компаниям широкую платформу для демонстрации своих продуктов и услуг, а также донесения их ключевого послания до более восприимчивой аудитории. Это прекрасная возможность познакомиться с клиентами, которые активно ищут новые продукты и предложения.