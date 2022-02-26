Горловка, ДНР, , 06:50 — REGNUM Обстрел города Горловка с использованием гранатометов и крупнокалиберных пулеметов совершили вооруженные формирования Украины в ночь на 26 февраля. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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В заявлении отмечается, что боевики выпустили в направлении города шесть гранат из ручного противотанкового гранатомета (РПГ). Обстрел велся со стороны населенного пункта Майорск.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля вооруженные формирования Украины обстреляли из орудий боевой машины пехоты БМП-2 поселок Широкая Балка (ДНР).

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