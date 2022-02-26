Вашингтон, , 06:50 — REGNUM Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «ВВВ-» до «ВВ+», отмечается в сообщении агентства.

Standard & Poors Global Ratings (S&P) Bigmir.net

Агентство пометило кредитные рейтинги России в список CreditWatch с негативным прогнозом. Это указывают на возможность того, что в течение 90 дней S&P может вновь понизить рейтинги.

Операция России на Украине вызвала международные санкции, в том числе в отношении значительной части банковской системы страны, пояснили в S&P.