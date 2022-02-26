Нью-Йорк, США, , 06:49 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя попросил коллегу из США Линду Томас-Гринфилд не читать ему моралей по вопросам «вторжений». Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

Василий Небензя Un.org

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«Нам, конечно, трудно тягаться с Соединенными Штатами в количестве вторжений к своим соседям. Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю. Но вам ли читать нам мораль», — заявил он.

Также Небензя назвал фейком сведения Томас-Гринфилд о якобы попавшем под обстрел российских войск детском саду на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред России при ООН Василий Небензя назвал антироссийским и антиукраинским проект резолюции Совбеза организации, подготовленный западными странами и осуждающий проведение российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Отметим, что Россия наложила вето на проект резолюции, а при голосовании воздержались Китай, Индия и ОАЭ.

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