Москва, 26 февраля, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Высоту орбиты Международной Космической станции (МКС) повысили на 1,3 км перед выведением на орбиту корабля «Союз МС-21» и посадки спускаемого аппарата «Союз МС-19». Об этом 26 февраля сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своём Twitter.

МКС

Орбита МКС была скорректирована при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-18». В настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш изучают телеметрию для дальнейшего уточнения параметров.

Запуск на орбиту корабля «Союз МС-21» планируется 18 марта. Космический корабль доставит на орбиту космонавтов Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова. На 30 марта назначена посадка спускаемого аппарата «Союз МС-19», на нём вернутся на Землю российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров и астронавт Марк Ванде Хай.