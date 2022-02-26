Буэнос-Айрес, 26 февраля, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Аргентина и Бразилия отказались подписывать заявление стран Организации американских государств (ОАГ), осудивших специальную военную операцию России на Украине. Об этом 26 февраля сообщает издание La Nacion.

Ssmphotosoea Эмблема ОАГ

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

По информации журналистов, аргентинский представитель объяснил отказ Буэнос-Айреса тем, что его страна считает, что конфликт не входит в компетенцию ОАГ, поскольку происходит на другом континенте.

Кроме Аргентины и Бразилии, документ не стали подписывать Боливия, Сальвадор и Уругвай. В число поддержавших заявление вошли США, Канада, Мексика, Перу, Чили, Колумбия, Эквадор и еще ряд стран. Всего в ОАГ состоят 35 государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи объявил, что власти страны решили отозвать своего посла из России в связи с ситуацией вокруг Украины.