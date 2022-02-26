Луганск, , 06:19 — REGNUM За прошедшие сутки девять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) украинские боевики. Об этом 26 февраля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Под обстрелы со стороны вооружённых сил Украины попали семь населённых пунктов на территории ЛНР. В результате обстрелов с применением реактивной системы залпового огня «Град» в посёлке Донецкий погибли два мирных жителя, пожилая супружеская пара. Повреждены пять домостроений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на сторону ЛНР перешли 17 украинских военнослужащих 57-ой отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

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