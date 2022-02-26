Вашингтон, 26 февраля, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и местной валюте с уровня «B» до «B-», 25 февраля сообщается на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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В сообщении отмечается, что такое решение приятно из-за рисков для экономического роста и финансовой стабильности страны на фоне специальной операции российских военных.

В S&P подчеркнули, что рейтинг Украины быть вновь понижен в случае, если сохранится неопределенность, вызванная текущим кризисом, а это, в свою очередь, может привести к истощению финансовой системы и административных возможностей украинского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте с уровня «B» до «CCC» из-за военной спецоперации России.