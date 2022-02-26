Нижний Тагил, Свердловская область, 26 февраля, 2022, 06:14 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области сотрудник «Уралвагонзавода» умер на рабочем месте. Эту информацию подтвердили журналистам на самом предприятии.

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По сведениям СМИ, 25 февраля слесарь осматривал оборудование. Он потерял сознание. Медики не смогли его спасти.

По предварительным данным, причиной трагедии стал оторвавшийся тромб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.