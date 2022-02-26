Нью-Йорк, США, , 06:08 — REGNUM Опасения России по вопросам безопасности в Европе являются правомочными и обоснованными, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь в ходе заседания Совбеза организации.

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«Я хотел бы подчеркнуть, что проблема Украины возникла не сегодня. И нынешняя ситуация не появилась внезапно. Это результат сочетания ряда факторов в течение длительного периода времени», — добавил он.

Чжан Цзюнь подчеркнул, что Пекин выступает за общую концепцию безопасности. По его словам, невозможно обеспечить безопасность одной страны за счет подрыва безопасности других. В связи с этим российские опасения на фоне расширения НАТО на восток являются обоснованными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия наложила вето на проект резолюции в Совбезе ООН по Украине, подготовленной западными странами и осуждающий Москву. Также Китай, Индия и ОАЭ воздержались от голосования.