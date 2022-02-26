Брюссель, 26 февраля, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Санкционные меры против 64 ключевых структур России, включая Администрацию президента, Минобороны, Службу внешней разведки (СВР) и ряд других ключевых государственных организаций, а также против компаний военно-промышленного, энергетического, авиастроительного и финансового секторов ввёл Евросоюз. Об этом сказано в опубликованном 26 февраля заявлении Совета ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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Уточняется, что решение Евросоюза о введении жёстких санкционных мер в отношении ряда ключевых секторов экономики России, в особенности против оборонного, энергетического, авиационного и финансового, было принято в связи с серьёзностью ситуации, возникшей на Украине после начала на её территории спецоперации российский войск.

В санкционный список попали «Сухой», «Туполев», ракетно-космический центр «Прогресс», «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», РЖД, «Камаз», «Севкомфлот», «Севмаш», «Оборонпром» и «Рособоронэкспорт», а также ещё целый ряд компаний.

Евросоюз наложил запрет на доступ для этих компаний и структур к рынку капитала и любым видам финансовых услуг. Кроме того, запрещается предоставление данным структурам и компаниям технической помощи и торговля с ними продукцией и технологиями военного или двойного назначения, а также технологиями и оборудованием для добычи нефти на шельфе и в полярных широтах.

Помимо этого, Евросоюз утвердил список высокотехнологической продукции, в том числе систем связи, электроники, полупроводников, компонентов, используемых в авиации и в космической промышленности. Всю продукцию из данного списка строжайше запрещено поставлять в Россию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках санкций власти Британии запретят предоставлять любые услуги или товары президенту России Владимиру Путину и главе МИД России Сергею Лаврову.