Москва, 26 февраля, 2022, 05:53 — ИА Регнум. В субботу, 26 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Москве

В ночь на 27 февраля в Москве облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха −3… −1 °C.

Ветер западный (ночью северный) 5−10 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха днём ожидается в интервале −3… +2 °C, ночью — −6… −1 °C.

В воскресенье, 27 февраля, днём в столице ожидается +1… +3 °C, по области −2… +3 °C. Облачно с прояснениями, небольшие осадки. Ночью в регионе ожидается −9… −4 °C, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге из-за непогоды продлён «желтый» уровень опасности.