Гватемала, , 05:33 — REGNUM Гватемала решила отозвать своего посла из России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявил гватемальский президент Алехандро Джамматтеи, сообщает газета La Prensa Libre.

Гватемала Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Мы не приемлем того, что делает Россия, и поэтому четыре дня назад я дал указание отозвать посла Гватемалы из России», — заявил он.

При этом в МИД Гватемалы подчеркнули, что речи о разрыве дипотношений с Москвой не идет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее конференция епископов Гватемалы призвала остановить в стране «безудержную коррупцию». При этом один из кардиналов заявил о разрыве отношений с президентом республики.