Лондон, , 05:25 — REGNUM Запрет британским компаниям на предоставление товаров и услуг российскому лидеру Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову в связи с началом спецоперации России на Украине введёт правительство Великобритании. Об этом сказано в опубликованном 25 февраля заявлении пресс-службы МИД Соединенного Королевства.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

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В рамках новых санкционных мер будут заморожены все британские активы Путина и Лаврова, в случае, если они есть. Компаниям Великобритании будет строжайше предписано не поставлять президенту России и главе российского МИД любые товары, услуги или счета в будущем.

По мнению британского правительства, новые санкционные меры отражают «весь ужас и серьёзность того, что сделал Путин и его режим», начав военную спецоперацию на Украине и посягнув этим на её территориальную целостность и суверенитет. В заявлении британского МИД особо отмечается, что санкционные меры против Путина и Лаврова — это часть «карательного режима санкций, направленного на ослабление экономики и военной инфраструктуры России».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс не исключила возможности отключения России от системы SWIFT.

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