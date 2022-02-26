Нью-Йорк, США, , 05:20 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 25 февраля ростом на фоне эскалации антироссийских санкций. Больше других прибавил Dow Jones.

Фондовая биржа США Rafael Matsunaga

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 834,92 пункта (2,51%), до уровня 34 058,75 пункта. S&P 500 подорожал на 95,92 пункта (2,24%), до уровня 4384,62 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 221,04 пункта (1,64%), до уровня 13 694,62 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,88 (0,95%), до уровня $91,93 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 февраля ростом, отреагировав на введение против России новых санкций.

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