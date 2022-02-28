Москва, , 15:53 — REGNUM Находящееся у власти в Армении правительстве приведёт страну к полной катастрофе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство, которое сидит сейчас в Ереване, абсолютно невменяемое. Оно — антинародно, оно — антигосударственно по отношению к своему народу. Поэтому на Никола Пашиняна нужно накладывать санкции и делать всё для того, чтобы пашиняновский режим пал. Если мы сейчас не будем предпринимать каких-то действий в отношении Армении, то с каждым годом ситуация будет всё хуже и хуже. Армении это нужно? Армении это не нужно. Она потеряет субъектность и так или иначе заблудится. Россия-то в любом случае её спасёт, но, к сожалению, не все армяне сегодня понимают, что их правительство ведёт их в большой и ужасный кризис. Оно ведёт их к потере государственного суверенитета, в хаос, бездну! Страшно даже представить, что их ждёт. Их ждёт всё ровно то же самое, что было у нас, когда нашу страну возглавлял Михаил Горбачёв. Если армяне не откажутся от Пашиняна, это будет большой трагедией для них, и даже концом армянской государственности и независимости», — сказал эксперт.

Напомини, что в 2018 году Никол Пашинян возглавил армянское правительство после организованной кампании массового неповиновения, названной «Бархатной революцией».