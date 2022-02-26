Красноярск, , 04:55 — REGNUM В субботу, 26 февраля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −2… +0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Столбы, Красноярск

В 08:40 на Театральной площади было — 4 °C.

Ночью с 26 на 27 февраля ожидается до −8… −5 °C, облачно, небольшой кратковременный снег.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В воскресенье, 27 февраля, в Красноярске до −4… −2 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −5… −3 °C.

В понедельник, 28 февраля, в Красноярске ожидается до −5… −3 °C днём и до −9… −7 °C ночью. Облачно, небольшой кратковременный снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 26−28 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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