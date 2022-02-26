Лондон, , 04:30 — REGNUM Минфин Великобритании дал своим гражданам 30 дней на сворачивание отношений с ВТБ, включённым в санкционный список. Это следует из распространённого 25 февраля сообщения ведомства.

ВТБ Ksonline.ru

«25 февраля 2022 года Управление по осуществлению финансовых санкций выпустило генеральную лицензию… допускающую 30-дневный период постепенного сокращения портфеля, включающего банк ВТБ».

Великобритания 24 февраля, в ответ на проводимую Россией военную операцию по денацификации Украины, ввела санкции против ряда российских финансовых структур, включая ВТБ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России нормально работают карты всех платёжных систем, несмотря на западные санкции в отношении ряда банков.

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