Оттава, 26 февраля, 2022, 04:02 — ИА Регнум. Канадские власти поддерживают предложение отключить Россию от международной системы межбанковских платежей SWIFT, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 25 февраля в ходе видеообращения.

Иван Шилов ИА REGNUM Платежная система SWIFT

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Ранее он объявил, что Оттава вслед за своими союзникам введет санкции против российского президента Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова из-за проводимой на Украине специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля глава Чехии Милош Земан потребовал ввести против Москвы жесткие санкции из-за решения властей России о специальной военной операции. По его мнению, одной из мер по давлению на РФ должно стать отключение страны от системы SWIFT.