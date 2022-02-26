Токио, , 03:59 — REGNUM Япония может изменить подход к переговорам с Россией по мирному договору в связи с российской специальной операцией по денацификации Украины, передает телеканал NHK со ссылкой на источники в японском правительстве.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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По их данным, правящая в Японии Либерально-демократическая партия начинает склоняться к позиции, что продолжать переговоры с Москвой по этому вопросу уже невозможно. В частности, такое мнение высказала председатель политсовета партии Санаэ Такакити. По ее словам, экономического сотрудничества с Россией в текущей ситуации не выйдет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония присоединилась к антироссийским санкциям Запада. В частности, Токио заморозил операции с рядом российских финансовых учреждений, а также приостановил выдачу виз российским гражданам. Посол России в Японии Михаил Галузин уже отметил, что японские санкции не останутся без ответа со стороны Москвы.