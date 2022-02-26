Нью-Йорк, США, , 03:47 — REGNUM Кризисным координатором Организации Объединенных Наций по ситуации вокруг Украины назначен Амин Авад, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 25 февраля после заседания Совета Безопасности.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

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Генсек отметил, что с каждым часом у организации появляется все больше задач. Он добавил, что не менее 100 тысяч украинских граждан были вынуждены покинуть свои дома из-за обстановки на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны безразличны к страданиям жителей Донбасса.

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