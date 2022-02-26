Прага, , 03:13 — REGNUM Два поезда за украинскими беженцами, прибывающими на польскую территорию, были направлены Чехией к границе Польши и Украины. Об этом 25 февраля заявила журналистам пресс-секретарь «Чешских железных дорог» Ванда Райнохова.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Составы должны доехать до польского города Пшемысль и уже утром 26 февраля выехать обратно в Прагу, эвакуировав 1400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля чешский премьер-министр республики Петр Фиала заявил, что Россия своими действиями в ситуации на Украине якобы создает угрозу для Чехии.

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