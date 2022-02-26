Прага, 26 февраля, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Два поезда за украинскими беженцами, прибывающими на польскую территорию, были направлены Чехией к границе Польши и Украины. Об этом 25 февраля заявила журналистам пресс-секретарь «Чешских железных дорог» Ванда Райнохова.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Составы должны доехать до польского города Пшемысль и уже утром 26 февраля выехать обратно в Прагу, эвакуировав 1400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля чешский премьер-министр республики Петр Фиала заявил, что Россия своими действиями в ситуации на Украине якобы создает угрозу для Чехии.