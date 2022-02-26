Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Украинские власти запросили экстренную помощь у Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя организации Кристалины Георгиевой, опубликованном 26 февраля на ее сайте.

Финансирование Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она сообщила, что МВФ владеет некоторым «набором инструментов» для поддержки Киева, и их применение будет обсуждаться советом фонда «по мере развития ситуации». Георгиева отметила, что организация изучает различные варианты дальнейшей финансовой помощи Украине, включая реализацию существующего соглашения на сумму $2,2 млрд.

Глава фонда добавила, что МВФ собирается координировать шаги в адрес Киева со Всемирным банком.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило до уровня «CCC» долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте.

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