Москва, , 15:49 — REGNUM Нынешние армянские власти при открытом вмешательстве Запада прилагают все усилия, чтобы настроить своих молодых людей против России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

СОРос Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Там уже воспитывается поколение на учебниках и литературе Сороса. Туда уже входят типичные американские технологии «мягкой силы». Там открываются курсы английского языка. Уже предлагается армянской молодёжи уезжать на правах стажировок и обменных программ в США. Они воспитают поколение в прозападном и антироссийском духе. И оно пойдёт по пути Грузии», — сказал эксперт.

Напомним, что «Фонды открытого общества», более известные как Фонд Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной), действуют на территории Армении с 1997 года. Функционируют более 60 организаций, объединённых так называемой инициативой «Партнёрство во имя открытого общества» и работающих почти во всех сферах общественной жизни страны.