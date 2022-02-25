Вашингтон, 26 февраля, 2022, 02:34 — ИА Регнум. Госдеп США, вслед за Евросоюзом, включил в санкционный список президента России Владимира Путина, главу МИД России Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба Минфина Соединённых Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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Санкционные меры введены в связи с военной спецоперацией России на Украине. Санкции предполагают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки с ними для граждан США. При этом о наличии подобных активов информации не поступало.

В частности, представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на санкции Великобритании уточнила, что «ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом».

Ранее ИА REGNUM сообщало о введение санкционных мер в отношении Лаврова, Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, российского министра внутренних дел Владимира Колокольцева странами Евросоюза. Всего в санкционный список Евросоюза попали 98 граждан России.