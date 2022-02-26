Оттава, , 02:25 — REGNUM Ликеро-водочные магазины в ряде провинций Канады убрали с прилавков водку из-за антироссийских санкций, сообщает агентство Синьхуа.

Встреча Зеленского и Трюдо President.gov.ua

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В частности, глава минфина провинции Онтарио приказал управлению по контролю за оборотом алкоголя убрать из магазинов все российские товары.

«Мы горячо поддерживаем санкции федерального правительства против России. Мы продолжим поддерживать украинский народ в такое сложное время», — заявил чиновник.

Отмечается, что водка стала пропадать из магазинов и в других провинциях Канады — Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Ньюфаундленд, Манитоба и Лабрадор.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Канада ввела первый пакет санкций против России. По главы канадского правительства Джастина Трюдо, эти санкции направлены не против российского народа, а против президента России Владимира Путина.