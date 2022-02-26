Брюссель, , 02:10 — REGNUM Премьер-министра России Михаила Мишустина, зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, главу МВД Владимира Колокольцева включил в санкционный список Евросоюз. Об этом сказано в соответствующем решении, опубликованном 26 февраля в Официальном журнале ЕС.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в санкционный список было включено 98 российских граждан. Санкции подразумевают, что на территории ЕС будут заблокированы активы граждан, попавших под санкции, если таковые найдутся.

Кроме того, Мишустину, Медведеву и Колокольцеву будет запрещено посещение Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз включил в «чёрный список» президента России Владимира Путина и главу МИД России Сергея Лаврова.

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