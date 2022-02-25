Лондон, 26 февраля, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Великобритания распространила санкции против России на частные самолёты, которым теперь запрещено прилетать в Соединённое Королевство. Об этом глава министерства транспорта страны Грант Шэппс 25 февраля объявил на своей странице в социальной сети Twitter.

tpsdave Великобритания

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По словам Шэппса, в Британии «не приветствуются те, кто получает выгоду от российской агрессии на Украине».

Грант Шэппс «Я усилил наш запрет в Великобритании, чтобы ни один российский частный самолёт не мог летать в воздушном пространстве Великобритании или приземляться».

Как следует из заявления, данный запрет вступил в силу немедленно после обнародования.

Ранее Великобритания запретила полёты в страну самолётов «Аэрофлота».

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания ответила отказом на предложение России провести консультации по использованию воздушного пространства. Российская сторона после этого закрыла своё пространство для британских самолётов.

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