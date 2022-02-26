Киев, , 01:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российские военные могут в ночь на 26 февраля начать штурм Киева. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, прошедший день был «трудным», но ночь будет еще труднее из-за операции российских войск по взятию Киева под контроль. Он добавил, что судьба страны решается прямо сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров написал на своей странице в Facebook о том, что глава Украины согласился провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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