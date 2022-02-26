Брюссель, , 01:51 — REGNUM Российского лидера Владимира Путина и главу МИД России Сергея Лаврова включил в санкционный список Евросоюз. Об этом говорится в соответствующем решении, опубликованном в журнале ЕС.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее за включение Путина и Лаврова в санкционный список выступал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Также введение персональных санкций подтвердила и глава МИД Германии Анналена Бербок.

Санкции подразумевают, что ЕС заблокирует активы Путина и Лаврова на своей территории, однако о наличии подобных активов информации не поступало. Также президенту и главе МИД России будет запрещено посещать Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о решении ввести персональные санкции против российского лидера Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова объявили Соединенные Штаты и Канада. Конкретные детали по содержанию санкций пока не раскрываются.

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