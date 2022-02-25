Москва, 26 февраля, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Принять трудное решение о «демилитаризации» Украины было необходимо — сгущающаяся военно-стратегическая обстановка не оставляла шансов на иной сценарий. В любом другом случае у границ России появилось бы государственное образование нацистского типа, стремящееся уничтожить русское население, вступить в НАТО и вторгнуться в Крым.

Duma.gov.ru Директор Института РУССТРАТ Елена Панина

Для принуждения Украины к миру используются исключительно гуманные и цивилизованные средства, отметила директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина. Современное российское высокоточное оружие позволяет надёжно уничтожать военную инфраструктуру и военные объекты, не допуская жертв среди гражданских. Мирные граждане, как и личный состав ВСУ, которому предложили вернуться к семьям, не являются целью.

Панина напомнила, что уже некоторое время в западных СМИ муссируется страшилка об «оккупации Украины» Россией, также войсковую спецоперацию сравнивают с действиями США в Югославии, Ираке, Ливии, что в корне неверно. Во-первых, отметила директор РУССТРАТ, в основном законе Украины долгое время содержалась глава о нейтралитете страны, и возврат к такому положению вещей стал бы благом мне только для Украины, но и для всего мира.

Во-вторых, в отличие от американцев, целью российского оружия не являются гражданские объекты или мирное население. Украина должна стать мирной и дружественной страной, стабильным и процветающим соседом России, а не совершать самоубийство.

Москва уже долгое время является главным миротворцем на постсоветском пространстве: именно Россия остановила враждующие стороны в Карабахе, не дала бандитам и экстремистам превратить Казахстан в руины. Теперь очередь Украины — с этой земли больше не будет исходить угроза войны, вторжения, геноцида. А у тех, кто не согласен с таким сценарием, еще есть время взвесить все риски и постараться успеть добежать до польской границы, резюмировала Елена Панина.