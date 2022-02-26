Москва, , 01:40 — REGNUM Информация о взломе сайта Минобороны России является ложной, ресурс работает в штатном режиме. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба военного ведомства.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Минобороны РФ назвали «примитивным фейком» информацию о якобы взломе хакерской группировкой Anonymоus сайта ведомства и похищении персональных данных сотрудников ведомства.

«Все технические и программные средства интернет-портала Минобороны России функционируют с заданными параметрами в штатном режиме», — уточнили в Минобороны России.

Кроме того, в ведомстве пояснили, что никаких персональных данных военнослужащих, либо других сотрудников Минобороны РФ на серверах сайта ведомства не хранится в принципе.

«Это попросту запрещено российским законодательством, о котором украинцам не известно», — заявили в ведомстве.

Также в ведомстве отметили, что сам список данных «сотрудников», якобы «похищенный» хакерами, не может вызвать ничего, кроме усмешки. Среди таких «сотрудников» есть, например «ИП Масленкова Наталья Ивановна».

«К сведению украинских фейко (де)генераторов, аббревиатурой ИП в России обозначают индивидуальных предпринимателей», — прокомментировали «список» в Минобороны РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что национальный координационный центр по компьютерным инцидентам назвал критическим уровень угроз кибератак на российские веб-ресурсы.

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