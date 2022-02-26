Киев, 26 февраля 2022, 01:35 — REGNUM Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров попросил гендиректора американской компании Apple Тима Кука заблокировать для граждан России доступ к магазину приложений App Store. Об этом в ночь на 26 февраля Фёдоров сообщает в своём Telegram-канале.
Украинский чиновник позволил себе выпад в адрес президента России и пожелал российским гражданам «наслаждаться» только сайтом «России 24».
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Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший латвийский телекоммуникационный оператор компания Tet прекращает на всей территории Латвии ретрансляцию ряда телеканалов, связанных с правительством России и лицами, попадающими под международные санкции.
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