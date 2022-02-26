Киев, , 01:35 — REGNUM Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров попросил гендиректора американской компании Apple Тима Кука заблокировать для граждан России доступ к магазину приложений App Store. Об этом в ночь на 26 февраля Фёдоров сообщает в своём Telegram-канале.

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Михаил Фёдоров «Обратился к СЕО компании Apple Тиму Куку заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, запретить загружать свои продукты в маркеты!»

Украинский чиновник позволил себе выпад в адрес президента России и пожелал российским гражданам «наслаждаться» только сайтом «России 24».

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Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший латвийский телекоммуникационный оператор компания Tet прекращает на всей территории Латвии ретрансляцию ряда телеканалов, связанных с правительством России и лицами, попадающими под международные санкции.

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