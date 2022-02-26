Рим, 26 февраля 2022, 01:30 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги в пятницу, 25 февраля, после встречи лидеров стран НАТО заявил о единодушном осуждении действий России.
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«Мы решительно осудили неоправданно жестокое нападение России на Украину», — сказал он.
Действия России — «самая серьезная угроза евроатлантической безопасности за десятилетия», особенно она угрожает «нашей демократии и свободе», — добавил Драги.